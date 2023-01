Door: Redactie

Op het Transferium aan Haren (Warmoltslaan) is in de fietsenstalling brand uitgebroken in twee scooters van CHECK. Dat gebeurde de afgelopen nacht rond 4.00 uur.

De brandweer rukte uit maar kon forse schade niet voorkomen. De oorzaak is niet bekend.

Foto’s 112Groningen/Haren de Krant