Scooters hinderlijk geparkeerd of valt het mee?

Door: Redactie

Nieuw fenomeen: huurscooters. Merken als Felyx en GO Sharing verschenen het afgelopen jaar in het straatbeeld. Huurders regelen alles online en kunnen de scooter op de plaats van hun bestemming ‘zomaar’ ergens parkeren. In dat laatste aspect van deze dienstverlening zit nu een probleempje: de scooters worden soms bepaald achteloos ergens neergezet op plekken waar ze hinder veroorzaken.

Het gaat dan vooral om plekken (voetpaden) waar de doorgang nauw is. Als daar één of meer scooters worden neergezet moeten voetgangers omlopen. Vooral voor ouderen of mensen in een rolstoel is dat niet prettig.

Een lezer stuurde ons deze foto’s als voorbeelden van dit fenomeen. In de stad Groningen heeft dit parkeergedrag al geleid tot maatregelen van de gemeente, die zelfs de vergunning van één van de scooterverhuurders (GO Sharing) heeft ingetrokken. Felyx mocht blijven. Hoewel deze organisaties alles doen om hinderlijk parkeren te voorkomen blijft het gebeuren.

In Haren is de situatie niet nijpend te noemen, maar op enkele plekken wel irritant. De foto’s zijn gemaakt in de buurt van het Gezondheidsplein Oosterhaar. Let vooral op de scooters op de achtergrond van de onderste foto.

Ervaart u de scooters als hinderlijk of moeten we het accepteren als een teken van deze tijd. Voordeel van deze scooters is namelijk dat ze niet vervuilen en geen lawaai maken.