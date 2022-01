Scootmobiel in botsing met trein: bestuurder van wisse dood gered

Door: Redactie

Zaterdagmiddag 15.09 werd de politie gealarmeerd. Er zou een ongeval zijn gebeurd op de spoorwegovergang Onnerweg in Haren. De hulpdiensten (niet de brandweer) gingen naar de plaats van het ongeval.

Onze 112-fotograaf meldt dat er vermoedelijk geen gewonden zijn, maar dat er een beschadigde scootmobiel op de spoorweg staat. Verdere details ontbreken.

Update 15.25 uur: De bestuurder was een oudere man, die nu met de politie in gesprek is over de toedracht. De man zou niet zijn gewond, maar zijn scootmobiel zou total loss zijn. Of de wind hem uit koers heeft gebracht is niet bekend.

Update 15.55 uur: Naar wij vernemen is de man met zijn wagentje op het spoor komen vast te staan. Alerte passanten hebben hem snel uit zijn voertuig weten te halen, voordat hij door een naderende trein werd geramd. Deze passanten mogen de helden van de dag worden genoemd.

Foto’s: 112Groningen/Haren de Krant