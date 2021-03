Shared Spaces wil mensen meer in beweging krijgen tijdens de crisis

Door: Redactie

Marleen Danhof van de maatschappelijke organisatie Shared Spaces Haren wil geen drempels opwerpen om mensen te laten sporten in deze tijd van passiviteit. Ze zegt:

“Daarom organiseren wij vanaf woensdag 17 maart, vanuit Shared Spaces Haren, iedere woensdag gratis bootcamptrainingen. Van 17.30u tot 18.15u bieden we een bootcamp aan voor iedereen onder de

27 jaar. De tweede, van 19.00u tot 19.45u is een bootcamp voor mensen ouder dan 27 jaar.”

Voor dit gratis aanbod geldt dat men in twee groepen van vier personen sport,

tot dat de maatregelen verder versoepeld worden. Inschrijvingen kunnen de deelnemers wekelijks doen via www.sharedspacesharen.nl

Mocht u meer informatie willen over deze gratis bootcamps, mail dan met bootcamp@sharedspacesharen.nl