Shared Spaces zoekt verbinding met lokale winkels tijdens voedingsactie

Marleen Danhof van Shared Spaces Haren doet er alles aan om mensen in beweging te houden. Maar ook gezonde voeding hoort bij de missie van Shared Spaces Haren, die is gevestigd in de voormalige ABN Amro bank aan de Rijksstraatweg in Haren.

Met het oog op verbinding in het dorp worden al gratis bootcamps aangeboden rond de Dorpskerk. Dat gebeurt op woensdag, aanmelden kan via www.sharedspacesharen.nl

In de maand mei doet Damhof er nog een schepje bovenop. Samen met een paar winkels in het centrum van Haren organiseert zij een actie met gezonde voeding. Als u bij deelnemende winkels gezonde voeding koopt (superfood pakket) dan krijg je een stempel op een stempelkaart. Een volle kaart is goed voor een consult bij een voedingsdeskundige.

Deze actie loopt t/m 31 mei.

Deelnemende ondernemers:

Bistro Heerlijk

Femke van der Veenpad 1 | 050-5370346

Beans&Grapes

Raadhuisplein 19 | 050-7370148

Jumbo Kroonkampweg

Kroonkampweg 10 | 050-5206090

Berends Groente & Fruit

Anjerplein 6 | 050-5350334

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom deze actie?

