Shell Esserberg wordt onbemand station

Nieuws:

Door: Redactie

Het tankstation Esserberg aan de Rijksstraatweg gaat in maart verder als een onbemand station, zo heeft de redactie vernomen. Shell zou het station aan een andere partij hebben verkocht, die de shop gaat sluiten.

Het tankstation bestond al in de jaren 60 en was (en is) voor leerlingen van het Maartenscollege een vaste prik. De ligging naast het Esserbergstadion was ook gunstig. Onlangs werden de openingstijden beperkt en nu komt er dus aan de shop een einde. Dag en nacht tanken is bij onbemande stations gebruikelijk.