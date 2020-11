Sint en Piet dansen de disco in de Brinkhorst

Door: Redactie

In de serie filmpjes over Sint en Piet in Haren is vandaag deel 8 verschenen. Sint en Piet bouwen een feestje terwijl iedereen slaapt. Kinderen mogen meedansen en hun filmpjes online zetten!.

Kijk hier.

Kijk voor de andere filmpjes hier.

De slaapkamer in de Brinkhorst wordt drukbezocht door ouders en kinderen, maar er ontstaan geen samenscholingen. Intussen zijn in de brievenbus van Sinterklaas honderden tekeningen en knutsels gedeponeerd. Dat kan nog steeds. Ze worden in de slaapkamer getoond. Zie foto onder.