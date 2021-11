Sinterklaas en Piet komen tóch naar Haren

Door: Redactie

Zondag heeft de commissie Intocht Haren overleg gehad over de vraag of de Sinterklaas-activiteiten in het centrum van Haren kunnen doorgaan. Met name achter de schermen zijn extra maatregelen genomen. Vóór de schermen kan alles nu gewoon doorgaan, zo is besloten.

Sinterklaas en zijn Pieten zullen dit jaar het centrum van Haren bezoeken in een veilig aangepast programma, dat zich over twee dagen verspreid afspeelt.

Meet & Greet Sint & Piet

Op 20 en 27 november van 10.00 tot 16.00 uur is er een marathon-meet-and-greet met Sint en Piet in de Dorpskerk. Om ongewenste drukte te vermijden kunnen ouders vanaf 9.45 uur bij de kerk weer gratis tickets met tijdsblokken afhalen. In de kerk geldt een afstand van 1,5 meter.

Activiteiten

Op 20 en 27 november van 10.00 tot 16.00 uur vinden er op acht locaties in het centrum kleinschalige spelactiviteiten plaats waar kinderen samen met Pieten aan kunnen meedoen. Per spel verdienen ze een stempel op hun stempelkaart. Kinderen met een Gluten-allergie krijgen bij de Dorpskerk speciale pepernoten. Voor ieder kind is er een presentje. In het dorp klinkt die zaterdagen Sinterklaasmuziek, deels live. Organisatie is in handen van Ondernemend Haren.

Kleurwedstrijd

Op www.ervaarharen.nl staat een kleurplaat. Kinderen kleuren die in en doen deze uiterlijk 27 november in de brievenbus van Sinterklaas in De Brinkhorst (naast Baboffel). Ze kunnen een bezoekje van Sint en Piet op 27 november 17.00 uur winnen!