Slager Martin Dijk heeft goud in handen

Nieuws:

Door: Redactie

Hard werken met liefde voor zijn ambacht. Martin Dijk aan de Kerkstraat in Haren (aangesloten bij Uw Slager) wappert trots met de uitslagen van de recente keuring van Uw Slager en Het Worstmakersgilde.

“Ik zie het als bewijs dat we hier een goed product maken”, zegt hij een tikkeltje onderkoeld en bescheiden. Verschillende (eigengemaakte) vleesproducten werden door de jury beoordeeld op o.a. ‘uitwendig aanzien’ en ‘geur en smaak’. Er viel per categorie 100 punten te verdienen en Dijk scoorde louter 96 en hoger. Slagers achterham (96), Runderrookvlees (100), Groninger droge worst (100). Het is een greep uit de resultaten, die Martin Dijk de predicaten Goud en Goud met Ster hebben opgeleverd. Haren heeft nog maar één slager en daarom is het prettig te weten dat die goud in handen heeft.