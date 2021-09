Slechte voetpaden in Haren aangepakt

Nieuws:

Door: Redactie

De komende weken wordt er op verschillende plekken in Haren en Glimmen gewerkt aan voetpaden en wegen. Sommige voetpaden zijn slecht begaanbaar. Delen van de paden en wegen hebben scheuren en gaten. Het asfalt is sterk verouderd en versleten.

Soms gaat het maar om een paar plekken in het voetpad, soms om het hele voetpad in de straat. Juist omdat die plekken slecht zijn, pakt de gemeente die nu aan. Daarmee is de begaanbaarheid van de paden straks sterk verbeterd. Haren de Krant besteedde vorig jaar al ruim aandacht aan de belabberde staat van sommige voetpaden. Wellicht worden de knelpunten uit die artikelenreeks nu aangepakt.

De aannemer informeert de bewoners over de werkzaamheden. De straten hoeven niet te worden afgesloten. Ook blijven de woningen gewoon bereikbaar. Door de werkzaamheden zal er wellicht enige (geluids)overlast zijn. De aannemer doet er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.