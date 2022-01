Snelheidsdisplays Oosterweg worden verwijderd

Door: Redactie

De snelheidsdisplays aan de Oosterweg in Haren doen het al een poos niet. Binnenkort zullen ze door de gemeente worden verwijderd. De reden is, zo zegt de gemeente, dat de borden destijds waren bedoeld om bouwverkeer erop te wijzen dat er niet te snel gereden moest worden. Nu de wijk goeddeels klaar is, is er niet veel bouwverkeer meer.

Om deze reden zijn de displays niet meer nodig. Hoe ervaart u de verkeerssituatie op de Oosterweg? Laat het weten via een reactie onder dit bericht.



De foto is genomen aan de Molenweg, waar een vergelijkbaar display staat.