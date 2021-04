Sobere herdenking op 4 mei 2021 in Haren te beluisteren via de kerkomroep

Door: Redactie

In verband met de Covid19-maatregelen, zal ook dit jaar op 4 mei weer een sobere herdenking door het 4mei-comité Haren zonder publiek worden georganiseerd.

Op die dag zullen in Haren, op niet nader aan te geven tijdstippen door leden van het 4mei- comité Haren, zonder aanwezigheid van publiek bloemen worden gelegd bij de graven en gedenk- monumenten van oorlogsslachtoffers. In de Dorpskerk vindt een niet voor publiek toegankelijke besloten opname van sprekers plaats. De opname zal muzikaal omlijst worden door een 4-stemmig ensemble en orgel- en piano muziek. Deze opname is via een audio-livestream live te volgen en kan daarnaast ook op een later tijdstip worden beluisterd via de kerkomroep.nl. waarbij de Dorpskerk Haren is aangesloten. Toegang tot de audio-livestream vanaf 19.50 uur via de kerkradio van de Dorpskerk Haren en kerkomroep.nl, Dorpskerk Haren(inlogcode niet vereist): https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936

Foto boven en onder: archief 2020.

U kunt ook luisteren op website van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen.

Online-programma: (zonder fysiek aanwezig publiek!)

19.50 uur start uitzending

19.57 uur Taptoe, gespeeld door een trompettist van Harmonie’67

20.00 uur twee minuten stilte

20.02 uur Wilhelmus gespeeld door een 4-stemmig ensemble van Harmonie ‘67

20.05 uur orgelspel door organist: Jan-Arjan Mondria op Hinszorgel koraal of gezang uit Valerius Gedenckklank, bewerkte versie van het Wilhelmus

Opening bijeenkomst met een korte toespraak door de heer Klaas D. Drenth, namens het 4-mei comité Haren

Vervolg orgelspel: Hinszorgel deel 1 v.d. Fantasia in h BWV 563 van JSBach Muziek

Toespraak door wethouder Philip Broeksma als de afgevaardigde van het college van B en W van de gemeente Groningen.

Vervolg orgelspel Hinszorgel: deel 2 v.d. Fantasia in h BWV 563 van JS Bach

Toespraak de heer ds. Rudolf P. Oosterdijk

Afsluitend pianospel door pianist: Jan-Arjen Mondria: Gymnopedie 1 van Eric Satie

+ 20.35 uur Einde uitzending

Foto boven en onder: archief 2020.