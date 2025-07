Sociale Brigade blijft zich in Haren inzetten voor Oekraïne: inbreng tot 12 juli

Nieuws:

Door: Redactie

Deze zomer loopt er weer een nieuwe actie van de Sociale Brigade uit Haren. Men wil verzorgingsproducten en sieraden inzamelen voor tienermeisjes in het land waar oorlog is.

Sandra Kailola van de Sociale Brigade: “Ook tienermeisjes hebben geleden onder de bezetting en ze leven onder dreiging van nieuwe aanvallen. Om ze een hart onder de riem te steken gaan we nieuwe sieraden, accessoires en verzorgings- en hygiëneproducten inzamelen en naar Oekraïne brengen.”

De brigade zoekt ook nog inbreng van medische spullen, houdbaar eten, generators, powerbanks, laptops en schermen. Tot 12 juli kunnen spullen worden gebracht naar de Ulgersmaweg 51 in Groningen of aan het Raadhuisplein in Haren (bij Fysiotherapiecentrum Raadhuisplein, Raadhuisplein 14, Haren.

Wie informatie wil over deze actie kan even bellen: 06-57986554