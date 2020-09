Spijkerboor en Nieuwlandsweg worden opgeknapt door Woonborg

Door: Redactie

Vanaf eind september 2020 starten bouwwerkzaamheden aan de Spijkerboor en Nieuwlandsweg in Haren. Dan worden 26 huurwoningen van woningcorporatie Woonborg energiezuiniger gemaakt en voorzien van zonnepanelen. Alle bewoners doen aan dit project mee. Om dat te vieren organiseerden ze samen met Woonborg een speciale dag voor groot onderhoud in hun voor- en achtertuinen. Zo kunnen de aannemer en het installatiebedrijf makkelijker bij de gevels komen en kan het werk snel beginnen.



Samen een dag in de tuin

Tijdens de tuindag, die werd georganiseerd op zaterdag 12 september, waren bewoners aan Spijkerboor en Nieuwlandsweg met elkaar de hele dag in touw. Hoveniers van Donker Groen en medewerkers van aannemer Gils Bouw hielpen met het zware werk, medewerkers van Woonborg regelden de catering en hielpen waar nodig een handje mee. Na een volle dag werken was het snoei- en opruimwerk in alle tuinen klaar en het tuinafval verzameld. De hovenier voerde het in een keer af.

Verbeterde isolatie, ventilatie en zonnestroominstallatie

De 26 woningen aan Spijkerboor 7 t/m 26 en Nieuwlandsweg 45 t/m 59 zijn verdeeld over verschillende huizenblokken. De woningen, gebouwd in 1984, hebben twee of drie verdiepingen en werden een aantal jaar geleden aan de binnenkant gerenoveerd. In 2020 krijgen de woningen verbeterde isolatie, kunststof kozijnen met HR++ glas, mechanische ventilatie en een zonnestroominstallatie. Woonborg biedt de zonnestroominstallatie gratis aan. Na de aanpassingen hebben de woningen energielabel A of A+.

Werkzaamheden aan de buitenkant woningen

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van Gils Bouw. De aannemer werkt per woningblok en begint met het vernieuwen van de daken. Daarna worden gevels geïsoleerd, kozijnen en glas vervangen en ventilatie aangebracht. Ook bergingen worden geïsoleerd. Vanaf eind september plaatst de aannemer de eerste steigers en gaat het werk van start. De planning is dat het project rond de kerst is afgerond.