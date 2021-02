Sporters duurder uit in nieuwe gemeente: 31 maart beslist de gemeenteraad

Door: Redactie

De herindeling Haren-Groningen gaat Harense sporters geld kosten. Het staat wel vast dat de gemeente Groningen de relatief lage Harense tarieven op gelijke voet wil brengen met de Groningse tarieven. De gemeente Haren was altijd mild voor sporters, dat wordt nu wel duidelijk.

De gemeente Groningen zegt niet anders te kunnen, omdat volgens de wet (arhi) na een fusie de tarieven in een gemeente moeten worden geharmoniseerd. Helaas voor Haren zal Groningen derhalve haar tarieven niet omlaag bijstellen, maar moeten Harense sporters soms forse verhogingen ‘slikken’. Om deze pil te verzachten is de gemeente bereid de verhogingen stapsgewijs in vijf jaar toe te passen. Dat is vriendelijk, maar is voor Harense sporters nog steeds geen goed nieuws.

Euro’s

Concreet: een grote voetbalvereniging (zoals vv Gorecht) zal te maken krijgen met een plus van 11.000 euro per jaar. Daarentegen zal een grote basketbalvereniging in Haren (zoals HSVB) goedkoper uit zijn tot 4900 euro per jaar. Een kleine karatevereniging (zoals Karate Dojo Haren) moet echter rekenen op een verhoging van meer dan 100%, 5400 euro per jaar. Bij binnensporten geldt dat een club met veel jeugdleden een lager tarief krijgt opgelegd. Het leed wordt nog iets groter, omdat de gemeente haar subsidies aan sportclubs met 10% heeft verlaagd. En als we de gifbeker nog verder leegdrinken komt daar nog een verhoging van de OZB bovenop. Sportverenigingen voelen de gevolgen van de fusie en morren.

Contributies

De hogere kosten kunnen eigenlijk maar op één manier worden opgevangen en dat is het verhogen van contributies. In veel gevallen gaat het per lid om ongeveer 15 euro (buitensport) en 44-113 euro (binnensport). De gemeente heeft de raad per brief een paar routes (scenario’s) voorgelegd om de tariefsverhogingen door te zetten. Men kan kiezen of men door de hond of de kat gebeten wordt. In maart volgen meningsvormende raadsvergaderingen, waarna op 31 maart de gemeenteraad een besluit moet nemen. Harense verenigingen merken nu dat ze wellicht vroeger verwend zijn geweest met (te) lage tarieven. Wordt vervolgd.