Springkussenfestival gaat niet door, Sporttocht is het alternatief

Nieuws:

Door: Redactie

Het springkussen festival op 28 december kon niet doorgaan. In plaats daarvan heeft Sportcoach Haren ‘De sporttocht’ georganiseerd. Al wandelend, fietsend of op de step ga je langs verschillende locaties in Haren om opdrachten uit te voeren.

Het startpunt van de route is voor iedereen vanuit huis, zodat iedereen een andere route loopt en niet op dezelfde tijd op dezelfde locatie is. Meld je dan aan via de website van Sportcoach Haren. Ook de georganiseerde sportdag gaat in aangepaste vorm door. Hierover vind je op de website ook meer informatie www.sportcoachharen.nl