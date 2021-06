Stichting Ouderenvervoer zoekt snel vrijwilligers voor een heel mooie functie

Door: Redactie

Stichting Ouderenvervoer verbindt mensen. Letterlijk. Werken voor deze organisatie is heel erg leuk, dynamisch en dankbaar. Er is op korte termijn behoefte aan enkele nieuwe chauffeurs en ook aan twee telefonisten/planners.

Heeft u belangstelling?

Hans Mulder, voorzitter. Telefoon: 050-5344130 of 06-53200809

Tjalling Waterbolk, secretaris. Telefoon: 050-5370444 of 06-20162101

Informatie voor nieuwe kandidaat-chauffeur / medewerker telefoonteam.

We hebben altijd twee vacatures openstaan, namelijk chauffeur m/v en medewerker telefoondienst m/v.

Enige informatie

De manier waarop iemand toetreedt tot de Stichting.

a een jaar voorbereiding is de Stichting opgericht op 25 maart 1999.

Ons doel is 55-plussers en mindervaliden in de gemeente Haren meer mogelijkheden van vervoer te geven.

Vanwege complexiteit en professionaliteit zullen we geen rolstoelvervoer verzorgen.

We willen onze doelgroep niet afhankelijk laten zijn van familieleden, buren en of kennissen.

Inwoners brengen we tegen een laag tarief naar het ziekenhuis, de kapper, supermarkt, dokter, buurthuis en diverse andere activiteiten.

Ons rijbereik is de gemeente Haren, zuidelijk gedeelte van de Gemeente Groningen incl. ziekenhuizen en Eelde. Op aanvraag ook naar Vries, Zuidlaren en Hoogezand.

We doen dit met louter vrijwilligers in een Mercedesbus en twee Citroën Berlingo’s.

Eén van de Berlingo’s wordt met name gebruikt voor niet te plannen retourritten.

We rijden per jaar met alle voertuigen ongeveer 80.000 km en vervoeren plus minus 17.000 personen, deze zijn geteld voor zowel heen- als terugrit.

Momenteel heeft de Stichting 34 vrijwilligers verdeeld over 26 chauffeurs en 8 vrijwilligers bij het telefoonteam.

Beide teams hebben een coördinator, die tevens in het bestuur zitten.

De coördinatoren hebben plaatsvervangers. Daarnaast zijn er personen verantwoordelijk voor het wagenpark en voor de planning.

Vrijwilligers krijgen geen vergoeding, dus ook geen reiskosten.

Wel krijgen ze aan het einde van het jaar een groot Kerstpakket en zijn er in een jaar 2 uitgaansavonden waaraan men samen met een partner deel kan nemen.

We rijden op alle dagen van het jaar, vaak ook in de avonden, maar niet op Nieuwjaarsdag.

Info kan ook verkregen worden op onze website www.ouderenvervoerharen.nl

In een gesprek wordt een nadere toelichting gegeven en wordt vastgelegd op welke dagen men telefoondiensten zou willen draaien en/of zou willen rijden en tevens hoe vaak per maand.

Ook worden de opleidingsdagen besproken.

Een chauffeursdienst is van 08.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur. Voor avonden worden aparte chauffeurs ingeroosterd.

Een avonddienst voor activiteiten van de Buurtvereniging, start om ca 18.45 uur om cliënten te vervoeren naar De Mellenshorst. Rond 22.30 uur worden deze cliënten weer naar huis vervoerd.

Op de Biotoop Kerklaan 30 te Haren zetelt onze telefoondienst.

De telefoondienst is op alle werkdagen van 09.00 uur tot plus minus 14.00 uur.

Met behulp van een mobiele telefoon worden hier de ritten aangenomen, vastgelegd op een dagelijkse lijst en opgenomen in een rittenschema op de computer.

In de telefoondienst moet men goed kunnen luisteren en consequent zijn in het nemen van beslissingen.

De vrijwilligers geven voor de 20e van iedere maand aan de planner aan op welke dagen ze de volgende maand beschikbaar zijn.

Gemiddeld voeren onze vrijwilligers 2 tot 4 dagen per maand een vrijwilligerstaak uit.

Uiteindelijk bepaalt de vrijwilliger zelf hoeveel dagen hij of zij in de maand beschikbaar is en/of hij of zij in de weekenden of in de avonduren wil rijden.

Een dag kan soms behoorlijk intensief zijn. Fysiek en psychisch moet men goed in orde zijn.

Medicijnengebruik mag geen belemmering vormen voor het besturen van genoemde voertuigen.

Wij werken niet met vrijwilligerscontracten. Wel vragen wij van je het verslag van het intakegesprek via een mailbericht te accorderen, dit vanwege bestuursverantwoordelijkheid.

De voertuigen worden in de morgen of avond gehaald op een vaste plek, de eigen auto of fiets kan hier gestald worden.

De genoemde voertuigen worden gestald aan de Kerklaan te Haren tegenover de Biotoop. Deze dienen gehaald te worden vanaf de parkeerplaats.



Eisen voor het uitoefenen van het vrijwilligerswerk zijn:

-voor de chauffeursdienst minimaal een geldig rijbewijs B

-bij de telefoondienst een goed gehoor

-een onbesproken gedrag

-betrouwbaar

Ons vrijwilligerswerk is zeer dankbaar werk.