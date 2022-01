Stille getuigen van respect

Door: Redactie

Zondagavond 16 januari maakte iemand een eind aan zijn leven nabij de spoorbrug in Glimmen.

Bloemen en kaartjes markeren nog steeds de plek van dit persoonlijke drama. Drie kaarsjes staan erbij en de lucifers zijn bedoeld om uitgewaaide kaarsjes te kunnen aansteken. Het gebeurt in Haren en Glimmen ieder jaar wel een paar keer en het raakt altijd weer. De wetgeving rond euthanasie heeft nog geen manier gevonden om mensen in deze situatie te horen, begrijpen, helpen. Voor de machinisten die dit meemaken ook iedere keer waarschijnlijk weer traumatisch.

Denkt u aan zelfdoding? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl. 24/7 open, anoniem en vertrouwelijk. Online therapie of coaching.