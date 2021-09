Stratenpuzzel september 2021: de antwoorden

Nieuws:

Door: Redactie

Haren de Puzzel: Lanen en straten met veelzeggende namen!

We spreken de namen van Harense straten en lanen zo gemakkelijk uit, maar kennen we ook de achtergrond van deze namen? Er zijn namen, die verwijzen naar personen. Of naar de plaats waar ze liggen. Naar de historie. Daar gaat deze maand de puzzel over.



Wat moest u doen?

In de krant van september zag u de portretten van mensen naar wie een straat of weg is genoemd in Haren. Maar ook afbeeldingen die iets zeggen over de straatnaam. We gaven er wat hints bij.

Hieronder leest u de oplossingen.

Heeft u de krant nog niet gelezen en wilt u eerst de puzzel maken? Scroll dan niet omlaag.

1: Fop I. Brouwerhof

2: Zernikelaan

3: Van Leeuwenhoeklaan

4. Marsmanhof

5. Margrietlaan

6. Henricus Muntinglaan (Laarmanhof is ook goed)

7. Korhoenlaan

8.Houtsniplaan

9.Botanicuslaan

10. Clusiusweg