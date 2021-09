Stukje oeroude Meerweg krijgt nieuw asfalt

Nieuws:

Door: Redactie

Ten westen van de Meerwegbrug ligt nog een oude kronkel in de Meerweg, het oorspronkelijke traject. Het asfalt is daar erg slecht, hoewel dit stukje van amper 100 meter alleen wordt gebruikt voor bewoners van woonboten.

Vanaf afgelopen vrijdag 17 september, wordt het oude en versleten asfalt van de (oude) Meerweg in Haren verwijderd. De weg is daarom afgesloten. Deze werkzaamheden duren tot en met dinsdag 21 september. Nadat de oude laag asfalt is weggehaald, wordt de onderlaag opnieuw geprofileerd. Als dat klaar is brengt de aannemer het nieuwe asfalt aan. De woningen en woonboten aan de Meerweg zijn tijdens de werkzaamheden minder goed bereikbaar.

Op woensdag 22 september brengt de aannemer nieuwe lagen asfalt aan. Deze werkzaamheden zijn tussen 7.00 uur en 16.00 uur. Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen en woonboten niet bereikbaar. Vanaf 16.00 uur zijn de werkzaamheden klaar en is de bereikbaarheid weer normaal. De bewoners van de woningen en woonboten zijn via brieven geïnformeerd.

Volgend jaar wordt de hoofdrijbaan van de Meerweg opnieuw ingericht. De gemeente is nog bezig met de voorbereiding. Bewoners krijgen op tijd informatie over deze werkzaamheden.