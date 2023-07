“Super Birkie”. Het leven van Johan Hogenbirk in een strip

Door: Redactie

Mark Latumahina, Levi van der Neut, Alexander Temminck Wright en Sebastiaan Kiewiet; deze scholieren van het Harens Lyceum hebben het leven van de bekende Harense ‘onderwijsman’ Johan Hogenbirk samengevat in een strip.

Dat deden ze onder leiding van CKC-kunstdocent Coen Vosveld in het kader van het project ‘Levensboek in stripverhaal’. “Het was heel leuk om mijnheer Hogenbirk te interviewen en om van hem te horen hoe het leven vroeger was”, zeggen de jongens. Ondanks het leeftijdsverschil begrepen de oud-schoolmeester en deze jongeren elkaar prima, zeggen ze. Hogenbirk heeft ze toevertrouwd dat zijn zes jaren als onderwijzer op Aruba een heel mooie tijd zijn geweest. In 1971 kwam het echtpaar Hogenbirk naar Haren, waar hij solliciteerde als schoolhoofd van de Sint Nicolaasschool.

Met een glimlach kijkt Johan Hogenbirk naar de strips tijdens de opening van de expositie in Huize Westerholm, waar hij woont. Hij is nog steeds op-en-top onderwijzer, want hij begint de scholieren uit te leggen dat het van belang voor de taal is, dat je zinnen kunt ontleden. Terloops vertelt hij aan de verslaggever dat het altijd zijn strategie is geweest vooral in gesprek te blijven met de welbespraakte ouders van zijn leerlingen. Hij had daar succes mee, want onder zijn bewind groeide de school naar meer dan tweehonderd leerlingen. In 1991 ging Hogenbirk met pensioen. En toeval of niet, hij woont nu exact op de plek waar in zijn tijd de Sint Nicolaasschool stond. Die werd drie jaar geleden gesloopt voor de nieuwbouw van Westerholm.

De expositie toont overigens veel meer stripverhalen over de levens van bewoners van Westerholm. Ze zijn allemaal te zien bij de entree.

foto’s: Johan Hogenbirk met de scholieren die zijn strip maakten.



“Blijf bezig met zinsontleding”.