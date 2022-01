Swieneparredies stopt teleurgesteld in Haren; gemeentebeleid en notoire klagers waren de druppel

Door: Redactie

’t Swieneparredies in Haren is een stichting die mens en varken nader tot elkaar wil brengen. In de praktijk is het een perceel grond waar varkens worden verzorgd en waar publiek welkom is. In Haren is het project in 2018 neergestreken, omdat men toen noodgedwongen moest verhuizen vanuit Nieuw-Scheemda. Dat verhuizen hoort er een beetje bij, want ook nu worden weer voorbereidingen getroffen om varkens en alle bijbehorende zaken in de komende zomer te verkassen naar Garrelsweer. Waarom?

Verhuizing niet vrijwillig

’t Swieneparredies ligt naast Zorgboerderij de Mikkelhorst aan de Klaverlaan in Haren. De beheerder van het project, Milan Sanders, laat weten dat de verhuizing helemaal niet de bedoeling was, maar het gevolg is van onduidelijk beleid van de Gemeente Groningen en de constante stroom ‘onzinnige klachten’ van twee notoire klagers in de wijk. Wie dat zijn wil hij met het oog op privacy niet zeggen.

Vage communicatie

Volgens hem was voorheen met de Gemeente Haren prima samen te werken, maar Gemeente Groningen stelt zich wat formeler op. “Men kan aan mij niet beloven dat we volgend jaar het perceel nog mogen pachten, daar is men uitgesproken vaag over. Die onzekerheid is niet prettig”, aldus Milan Sanders. “We hebben in de loop van de tijd al heel wat ambtenaren en controleurs hier gehad. Vaak waren er klachten van twee vaste klagers. Dan ging het over een machine die we ergens hadden staan, de drainage of over een hek dat 30 centimeter te hoog was. Dat ging maar door, het ging eigenlijk nergens over.” Overigens moest hij ook een illegaal gebouwde werkplaats afbreken en daarvoor heeft hij achteraf wel alle begrip. Sanders en zijn vriendin zijn hierdoor gaan nadenken over de nabije toekomst en hebben besloten een boerderij in Garrelsweer te kopen en daar te gaan wonen. Het wordt volgens hem een hele toestand om ’t Swieneparedies daar weer vanaf de grond op te bouwen.

Klachtenloket, twee klagers

Naar de redenen van de gemeentelijke stroefheid kan hij alleen maar gissen. “Uit de uitspraken van controleurs kan ik een beetje opmaken, dat de gemeente dit project maar lastig vindt, omdat er steeds klachten worden gemeld waar ze iets mee moeten”, zegt Sanders. “Ze waren eigenlijk meer een klachtenloket dan meedenkers hoe we hier iets moois van kunnen maken met elkaar. Ze hebben al een nieuwe pachter, maar willen mij nog niet zeggen wie dat is of wat die gaat doen.” De gemeente heeft intussen een projectleider op dit gebied gezet, die een nieuwe invulling moet bedenken. Het gaat dan ook om het stuk waar vroeger de skatebaan lag.



Wat Sanders betreft is het een gelopen race. Het besluit staat vast en uiterlijk in het najaar moeten de varkens weg zijn.

Foto: website www.swieneparredies.nl