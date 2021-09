Door: Redactie

Afgelopen vrijdagnacht is een bestuurder met zijn taxi uit koers geraakt in een flauwe bocht aan de Rijksstraatweg in Glimmen. De auto reed een vluchtheuvel op en nam daarbij een lantaarnpaal mee.

Het ongeval gebeurde op de kruising Rijksstraatweg – Oude Schoolweg. De chauffeur raakte licht gewond en werd door ambulancepersoneel gecontroleerd.

Foto: Ruben Huisman 112Groningen/Haren de Krant