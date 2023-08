“Tegenlicht opende onze ogen” – Help de planeet, denk circulair

Door: Redactie

Lily Stap was in 2018 volop bezig met de Ondernemersacademie Groningen. Annemieke van den Berg Saparoea was druk met het geven van naailessen en workshops. Een uitzending van VPRO Tegenlicht opende hen de ogen. Het onderwerp van die uitzending was de vervuilende kledingindustrie, weggooigedrag van de consument en de arbeidsomstandigheden van naaisters in arme landen. Hun verbijstering leidde tot de stichting GROFF (Groningen Fair Fashion).

Ongeveer twintig mensen om hen heen wilden actie ondernemen tegen de misstanden. Daar bleven uiteindelijk zes van over die zich met de nieuwe stichting GROFF gingen inzetten voor bewustwording bij de consument. Wie eenmaal weet dat al die leuke bloesjes het sluitstuk zijn van menselijke misère en vervuiling, zal misschien bewuster gaan kopen, zo was de redenatie.

Jeugd

Eén van hun eerste acties was een modeshow voor het project Let’s Grow, waarin zij kleding maakten van ‘gevonden textiel’. Zoiets als ‘vergeten groente’, maar dan anders. Tot hun verrassing kwam daar veel jeugd op af en dat vonden ze erg bemoedigend. Scholieren stellen steeds vaker kritische vragen over de herkomst van goedkope kleding. Daarom werd er tijdens een project op het Maartenscollege in Haren driftig meegedaan door jongeren. De opdracht: zij moesten kleding die ze nooit gebruikten uit hun kledingkast halen, de herkomst in kaart brengen en dan bedenken wat ze ermee zouden kunnen doen.

Tweede leven

Zelf kleding maken is een optie en Annemieke ziet de belangstelling voor naaicursussen toenemen. Waar vroeger zelf kleding werd gemaakt om financiële redenen, gebeurt dat nu vaak uit overtuiging. De stichting GROFF stimuleert dit en stelt zich tot doel om kleding een tweede leven te geven. Men vindt het een goede ontwikkeling dat kringloopwinkels inmiddels een hit zijn, waar ook veel gebruikte kleding wordt verkocht.

Open Studio

Eens per drie weken stelt GROFF haar atelier in De Biotoop open voor iedereen die wil kennismaken met ‘fair fashion’, maar ook voor mensen die adviezen of hulp nodig hebben bij het (ver)maken van kleding. Ze noemen dit Open Studio. De stichting verwerft haar inkomsten door het uitvoeren van projecten en opdrachten, die passen bij de doelstelling. Projecten voor scholen horen daar bij, maar Lily en Annemieke staan ook open voor allerlei andere ideeën, die de bewustwording kunnen bevorderen. Want daar gaat het om: de planeet vraagt volgens hen dringend om een andere mindset als het om kleding gaat.

Meer weten over de Open Studio’s en over GROFF? Kijk op www.groningenfairfashion.nl. Of Instagram: groff050

foto: Annemieke (links) en Lily: ‘bewustwording is nodig’