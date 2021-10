Theeschenkerij Mikkelhorst in nieuw jasje

Nieuws:

Door: Redactie

De theeschenkerij van Ecologische Zorgboerderij Mikkelhorst heeft een facelift ondergaan. Dat was mogelijk dankzij een budget van Vrienden van de Mikkelhorst.

In de nieuwsbrief staat te lezen: “Met uw bijdrage hebben we de theeschenkerij in een nieuw jasje kunnen steken. We hebben een bar gemaakt, waar vanuit onze deelnemers u kunnen bedienen en er zijn er nieuwe tafels en een speelhoekje voor de kinderen. Ook voor een lekkere lunch kunt u bij ons terecht. Wij hebben samen met de deelnemers een nieuwe menukaart samengesteld met gerechten die door hen worden gemaakt en geserveerd.”