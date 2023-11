Tijd heelt wonden? (deel 2) – De ‘zaak Nederpel’

Nieuws:

Door: Redactie

Bent u nog steeds boos of heelt de tijd alle wonden? Met die vragen zoeken we mensen op die zich ooit in Haren de Krant boos maakten over iets of iemand. Deze keer gaat het over Leo Nederpel uit Haren. Sinds jaren in gevecht met de lokale overheid en politie. Hij kookt nog van boosheid.

De ‘zaak Nederpel’

Leo Nederpel maakte zich in 1999 kwaad op de manier waarop de politie in Haren omging met zijn klachten over het gedrag van zijn toenmalige buurvrouw, die hem in zijn ogen tartte en treiterde. Hij schreef dit toe aan haar psychische gesteldheid en daar leek burgemeester Pieter van Veen het in achteraf wel mee eens, zo schreef hij in een brief. Volgens Nederpel nam de politie hem nooit serieus omdat die nu eenmaal partij voor die buurvrouw had gekozen. Ook die analyse deelde de toenmalige burgemeester achteraf. Zo kwam Nederpel terecht in een keiharde strijd met politie en gemeente (als hoofd van de politie). Hij deed talloze meldingen, schreef boze brieven en uitte beschuldigingen. Nederpel werd voor de politie een ‘stalker’ en ‘persona non grata’. Dit leidde zelfs tot een incident voor zijn deur, waarop hij werd aangehouden.

Lees het verhaal in Haren de Krant (november) die wordt verspreid vanaf 21 november.