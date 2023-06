Tijdscapsule gemaakt door kinderen PPS: over 30 jaar wordt het gelezen

Nieuws:

Door: Redactie

Hoe ziet jouw leven er over 30 jaar uit? Hoe ziet de wereld eruit? Die vragen werden de afgelopen weken gesteld aan leerlingen van de Peter Petersenschool in Haren.

Ze hebben een tijdscapsule gemaakt, die wordt bewaard tot 2053, als de school 75 jaar bestaat. De leerlingen hebben ook brieven aan zichzelf geschreven, die ze tegen die tijd als veertiger zouden kunnen lezen. Martin Sikkens van de PPS: “De centrale hal van de school is ingericht rond boeken en verhalen waarin tijdreizen een rol speelt (o.a. Kruistocht in Spijkerbroek, Harry Potter en Gevangenen van Azkaban). En met name de Lego variant van de DeLorean uit de film Back to the Future trekt de aandacht. En op de achterkant van de brieven staan toekomstvisioenen. Hoe denk je dat de je wereld er over 30 jaar uit zal zien.” Met projecten als deze wordt leren leuk, lijkt ons.