Tip de redactie over Linke Locaties (en oplossingen) voor fietsers in Haren en de dorpen

Door: Redactie

Kent u Linke Locaties voor fietsers?

Waar ligt het gevaar op de loer?

Laten we het eens hebben over linke plekjes in Haren en omgeving vanuit het perspectief van fietsers. Wat zijn volgens u plekken die veiliger gemaakt kunnen worden en hoe? Stuur uw suggesties per mail aan: redactie@harendekrant.nl onder vermelding van Linke Locaties. Bedenk ook oplossingen!

In november en december publiceren wij dan de echte code-rood locaties in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren.

Soorten fietsers

In ons officieuze onderzoek hebben we het over e-bikers, gewone fietsers, racefietsers en snelle MTB-ers. Het zijn kwetsbare weggebruikers en hun onderlinge snelheden zijn nogal groot. Vooral e-bikers zorgen nogal eens voor misverstanden met automobilisten en andere fietsers, die hun snelheid verkeerd inschatten.

Vijf voorbeelden

Linke Locaties in Haren en omgeving

1.Kerklaan, driesprong met Dilgtweg.



Waarom link: fietspad is tweerichtingsverkeer, zodat afslaand verkeer van twee kanten verrast kan worden door fietsers. Bovendien kan men (komend vanuit Dilgtweg) nauwelijks het fietspad overzien. Welke aanpassing is volgens u nodig? Helaas viel op 12 oktober weer een slachtoffer. Een meisje van 20 jaar raakte ernstig gewond.

2.Rijksstraatweg kruising Holsteinslaan



Waarom link: Automobilisten kunnen (komende vanuit Holsteinslaan) het fietspad niet overzien en fietsers zien auto’s niet aankomen. Auto’s moeten voor uitzicht half op het fietspad rijden.

3.Rotonde Rijksstraatweg-Molenweg



Waarom link: Fietsers nemen vaak voorrang als ze de rotonde oprijden en komen dan in conflict met auto’s op die rotonde die de eerstvolgende afslag willen nemen (zie foto). Welke aanpassing is volgens u nodig?

4.Fietspad Kerklaan, kruising Esserweg



Waarom link: Het fietspad bevindt zich op een drempel. Als een auto voor die drempel stopt kan de bestuurder het fietspad uit de richting Helpman niet overzien.

Welke aanpassing is volgens u nodig?

5.Oosterweg, kruising met Rummerinkhof en Kromme Elleboog



Waarom link: Eén van de vreemdste kruisingen in Haren. Een flessenhals die niet duidelijk maakt welke rechten en plichten het verkeer daar heeft. Fietsers kunnen zomaar worden aangereden voor verkeer uit zowel Kromme Elleboog als Rummerinkhof. Welke aanpassing is volgens u nodig?

Foto bovenaan: Kruising Dilgtweg-Kerklaan, aanrijding met meisje 12 oktober. Foto 112Groningen