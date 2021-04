Toch meer besmette asielzoekers weggelopen uit opvang Haren (met reactie Coa)

Door: Redactie

Tussen 15 november en 18 maart zijn er zes ‘wegloop incidenten’ geweest bij de asielopvang voor mensen met Covid aan de Emmalaan in Haren. De ‘uitbraak’ van 13 maart, toen zes jongeren de benen namen, kwam in de media, maar naar ons nu blijkt waren er meer incidenten. Onderaan dit bericht een reactie van de Coa.

Omwonenden zijn (mede na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur WOB) in het bezit van stukken en rapportages en kunnen daarmee bewijzen dat er zes incidenten zijn geweest sinds november. Zij vinden sowieso dat de opvang aan de Emmalaan misplaatst is, omdat hun woongenot en privacy volgens hen wordt aangetast. Maar voor de volksgezondheid van Haren vinden ze het zeer kwalijk dat er geregeld besmette asielzoekers onbeschermd het dorp ingaan.

Het onderwerp ligt gevoelig, want reeds bij de vergunningverlening in 2020 werden door Harenaars kanttekeningen geplaatst bij deze opvang van Covid-patiĆ«nten uit AZC’s. Men vreesde weglopers en dus besmettingen in Haren. De Coa (alsook de gemeente) hebben destijds gezegd dat er voldoende beveiliging aanwezig zou zijn om te voorkomen dat zieke mensen de straat opgaan. Het incident van 13 maart, dat de kranten haalde, leek te bewijzen dat de beveiliging lek was. De Coa beloofde op 13 maart bij monde van woordvoerder Jacqueline Engbers, dat er maatregelen genomen zouden worden om verveling en derhalve weglopen tegen te gaan. Naar nu blijkt ging het bijna een week later, 18 maart, opnieuw fout.

De omwonenden hebben deze week hun bezwaren tegen de opvang toegelicht in de commissie bezwaarschriften van de gemeente Groningen.

Incidenten op een rij

Uit officiƫle documenten blijken de volgende incidenten te hebben plaatsgevonden. Veelal zijn de weekrapportages van het Coa de bron.

15 november

Twee besmette mensen over het hek geklommen. Zij zijn naar Ter Apel gebracht, maar keerden een dag later toch weer naar Haren terug.

16 november

Een asielzoeker klom over het hek. Hij werd aangehouden door een bewaker van de Coa, toen hij terugkwam om zijn telefoon op te halen.

26 februari

Drie asielzoekers vertrokken, terwijl zij nog geen uitslag van hun Covid-test hadden ontvangen.

5 maart

Een asielzoeker wilde niet meer in Haren blijven. Hij vertelde dat het slecht ging met zijn moeder en zus in Frankrijk en dat hij hen wilde bezoeken. Na overleg met politie, OM en gemeente werd besloten de man een voorraad mondkapjes mee te geven, waarna hij kon vertrekken.



13 maart

Zes asielzoekers klommen over het hek en renden weg. Ze zijn ook in het centrum van Haren gezien. De politie werd gebeld en die zou (volgens onbevestigde berichten) deze jongens weer naar de Emmalaan hebben gebracht.

18 maart

Twee asielzoekers zijn over het hek geklommen en dat werd door omwonenden gezien. De politie is op de hoogte gebracht. Het is niet bekend of deze jongens zijn achterhaald.

Wij hebben de Coa om een reactie gevraagd. Jacqueline Engers zegt:

“Er zijn na 18 maart geen mensen meer geweest die de locatie vroegtijdig hebben verlaten. En we hebben als Coa steeds gedaan wat we kunnen in het voorkomen van het verlaten van de locatie door AZC-bewoners die er in isolatie of quarantaine verbleven. Ook bij de moeilijke groep jongeren die er in maart was hebben we maatregelen genomen om hen op de locatie te laten blijven. Toen bleek dat dit onvoldoende werkte kon deze groep terug naar de locatie waar ze vandaan kwam, waar de omstandigheden beter water toegerust op de situatie. Volgens afspraak hebben we vertegenwoordigers van de buurtbewoners steeds op de hoogte gebracht bij incidenten die de omgeving raakten. We doen er alles aan om eventuele overlast te voorkomen of tot een minimum te beperken.”

Bron: WOB, aangevraagd door omwonenden. De foto boven is een verslag van de omwonenden op basis van de WOB-stukken.