Tommy Wieringa te gast in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Vrijdag 1 oktober, 20.00 uur, geeft schrijver Tommy Wieringa een presentatie in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg € 10.00 (pin). Dit bezoek vindt plaats in het kader van het 102-jarig bestaan van boekhandel Boomker in Haren.

Aanmelden vooraf verplicht bij boekhandel Boomker: https://www.geboektinharen.com/event-details/tommy-wieringa-te-gast?utm_campaign=4493c4dd-2669-4925-8e0b-913f9033a3fb&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=9ab4cd05-b257-4af0-a586-2c4b546a2236