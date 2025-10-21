Topopbrengst Nierstichting Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De Nierstichting heeft in Haren weer prima gescoord tijdens de jaarlijkse collecte. Dat laat coördinator Marieke Hoving weten. De opbrengst in ons dorp was 10.377 euro, dat is weer méér van in 2024. Volgens Marieke is dat mede te danken aan speciale acties.

Zo werd tijdens de Wijnwandeling alcoholvrije wijn getapt en ging de opbrengst naar de collecte. Verder wijst zij op de inzet van de vrijwilligers, zoals Karla Diephuis. Ondanks haar hoge leeftijd gaat die ieder jaar weer enthousiast langs de deuren met een opbrengst van dik 200 euro. Marieke: “Ik zou het erg leuk vinden als Haren de Krant aandacht besteedt aan de saamhorigheid, bereidheid en loyaliteit om te collecteren en te geven. Ik ben trots op Haren en de vrijwilligers.” Alle donaties dragen bij aan het voorkomen, behandelen en

genezen van nierschade. Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders, zo’n 1,8 miljoen mensen, heeft nierschade en dit aantal neemt alleen maar toe. Nierschade kan zo ernstig worden dat dialyse of een niertransplantatie noodzakelijk is. Zie: www.nierstichting.nl