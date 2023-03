Trap aan Viaductweg vervangen

Door: Redactie

Sinds mensenheugenis is er een trap voor voetgangers, die komende vanaf de brug over het spoor aan de Viaductweg binnendoor willen afdalen naar de Oude Boerenweg in Glimmen. De trap was heel vroeger van steen, maar werd tientallen jaren geleden vervangen door een houten trap. Die, evenwel, raakte de laatste jaren in verval en door een gebrek aan onderhoud ontstond een gevaarlijke situatie. Onlangs viel iemand van de trap en dat heeft kennelijk iets in beweging gezet.

De gemeente heeft deze week de oude trap verwijderd en vervangen door een prachtig stalen exemplaar. Wandelaars (o.a. van het Pieterpad) kunnen weer veilig op en af.