Tussen 27 oktober en 5 november Gemeente Groningen vraagt inwoners om mening en ideeën tijdens De Week van het Afval

Nieuws:

Door: Redactie

Eind oktober organiseert de gemeente Groningen De Week van het Afval. Tijdens De Week van het Afval is de gemeente op zoek naar jouw mening en ideeën. Hoe zorgen we er samen voor dat we in de toekomst geen restafval meer hebben? Wat zou jou kunnen helpen om je steentje bij te dragen?

Om een antwoord te krijgen op deze vragen staan we met een speciale afvalbar op maandag 1 november van 13:00 tot 16:00 uur in de Forumbibliotheek Haren (Brinkhorst 3). Kom langs en laat je horen!

De beste gesprekken worden aan de bar gevoerd. Om die reden trekt een mobiele afvalbar de wijken in. Bij deze stand kun je zo aanschuiven. We gaan graag het gesprek met je aan. We zijn niet alleen op zoek naar ideeën, we geven zelf voorbeelden en inspiratie om tot minder afval te komen. Welk idee neem je over? Bij de afvalbar is er ruimte voor nieuwe, innovatieve ideeën, die je zelf hebt bedacht of ergens anders hebt gezien. Maar geef vooral ook je mening over de dingen die je graag beter zou willen zien. Allemaal met als doel om in 2030 een Zerowaste-gemeente te worden.

Naast onze mobiele afvalbar zijn er ook publieksevenementen in Forum Groningen. Op woensdag 27 oktober trappen we af met een circulaire modeshow, op zondag 31 oktober vindt een paneldiscussie plaats en op vrijdag 5 november (tevens de start van Let’s Gro) kun je aanwezig zijn bij de Trash-Talkshow, waarin de eerste uitkomsten van de week worden besproken. Kijk voor meer informatie over de Week van het Afval op www.haalallesuitjeafval.nl.

Waarom restafvalvrij?

In het benutten van ons afval – ondergrondse containers en grijze huisvuilcontainers – als grondstof voor nieuwe producten valt nog veel te winnen. Op dit moment zitten er nog veel potentieel herbruikbare grondstoffen in het restafval. Dat is zonde, want dit extra potentieel vertegenwoordigt een bedrag van ruim vijf miljoen euro per jaar aan onnodige verwerkingskosten voor restafval. Als we er met elkaar in slagen om deze grondstoffen te scheiden, besparen we niet alleen onnodige kosten voor alle inwoners, maar zetten we ook een grote stap op weg naar de gemeentelijke ambitie van afvalvrije en circulaire gemeente.

De gemeente wil namelijk een gemeente zijn waarin zo weinig mogelijk huishoudelijk afval ontstaat en waarin het afval dat wel vrijkomt, op de meest hoogwaardige wijze weer wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Recente ontwikkelingen rondom grondstofschaarste onderstrepen nog eens extra de noodzaak hiervan. Met De Week van het Afval willen we dit onderwerp op de kaart zetten als volgende stap om in 2030 restafvalvrij te zijn.