Twee aanrijdingen op A28 afgelopen weekend

Door: Redactie

Twee keer ging het mis op de A28 bij Haren. Op dit traject wordt het verkeer langs versmallingen geleid, omdat er faunaduikers onder de rijbaan worden aangelegd. Vrijdagavond was er een aanrijding waar twee gewonden vielen. Zondagmiddag botsten enkele auto’s op elkaar toen zij in file langs een auto met pech reden.

Rijkswaterstaat heeft aan RTV Noord gezegd, dat er tussen de beide ongevallen geen verband is en dat de aanrijding van zondag ook niets te maken had met de wegversmalling. Dat was zaterdagavond anders. Toen botste volgens OOG RTV een man van 65 jaar uit Tolbert op de middengeleider op de plaats waar de rijbanen worden gesplitst wegens werkzaamheden. De man werd daarop van achteren aangereden door een 34-jarige vrouw uit Groningen. Beiden raakten gewond. Later deze dag werden daar extra waarschuwingsboden geplaatst om herhaling te voorkomen.