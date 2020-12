Uitbraak Corona in De Zonnehof

Door: Redactie

De afgelopen dagen zijn vijf bewoners van woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren positief getest op Corona. Daarvan zijn inmiddels twee bewoners overleden. Ook zijn vorige week vier medewerkers positief getest op het virus.

Op haar website vermeldt de NNCZ, waar De Zonnehof toe behoort: “In Woonzorgcentrum de Zonnehof heeft het coronavirus zich uitgebreid naar een tweede verdieping. Om de kans op verdere uitbreiding met het coronavirus te beperken gaan alle bewoners van het woonzorgcentrum uit voorzorg in quarantaine.

In verband met de quarantaineperiode is het de eerste tijd niet mogelijk om het woonzorgcentrum te bezoeken. Wij begrijpen dat dit uiterst vervelend is. Wanneer er sprake is van ernstig zieke bewoners, is uiteraard in overleg met onze professionals bezoek mogelijk. Wij doen er alles aan om deze periode voor de bewoners zo rustig mogelijk te laten verlopen en waar mogelijk het contact via beeldbellen tot stand te brengen.

Voor vragen aan de NNCZ betreffende het coronavirus is het volgende telefoonnummer tijdens kantooruren beschikbaar; tel.nr.: 0800-7076 en het e-mailadres hip@nncz.nl. Ons reguliere nummer 0528-200200 blijft uiteraard 7x24u beschikbaar voor alle andere vragen.”