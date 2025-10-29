Vacature bij Sinterklaas: Festival-Pieten

Nieuws:

Door: Redactie

Voor het Sinterklaas Festival op 29 november a.s. is Sinterklaas nog op zoek naar een paar vitale mensen van 17+ die het Pieten-korps willen ondersteunen. Dat gebeurt natuurlijk in professioneel Pieten-tenue.

Het gaat vooral om Pieten die de spelletjes voor kinderen begeleiden op 29 november tussen 10-16 uur. Je moet beschikbaar zijn van 8-16 uur. Wat heeft Sinterklaas te bieden?

Ieder uur 20 pepernoten eten en natuurlijk op de foto met Sinterklaas en Hoofdpiet. En: heel veel voldoening en plezier.

Meld je aan als Festival-Piet via de mail: ystoxopeus@hotmail.com