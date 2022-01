Valse biljetten van 50 euro in omloop in Groningen. Opgepast!

Door: Redactie

Bij de politie in Groningen zijn meldingen binnengekomen over valse biljetten van 50 euro. Oppassen dus.

De biljetten zijn gebruikt om te betalen in winkels, maar ook bij het cash afrekenen van producten die via Marktplaats waren verkocht. Als u een vals biljet in uw bezit heeft wordt u verzocht de politie te bellen (0900-8844) om te vertellen van wie u dat biljet heeft ontvangen. Het biljet kan ook wordt opgestuurd naar de Nederlandse Bank. Meer info: www.dnb.nl

Foto:112Groningen/Haren de Krant stockfoto.