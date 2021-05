Van Havana naar Haren

Door: Redactie

Ze heeft heimwee naar Havana, de hoofdstad van Cuba. In haar appartement in Verdi (Dilgtweg te Haren) dwalen haar gedachten af naar het land waar zij in 1962 naartoe reisde.

In Cuba was toen een revolutie gaande. Om die reden waren veel Cubanen naar Amerika gevlucht, waardoor fraaie huizen aan de kust leeg kwamen te staan. “We hadden het voor het uitkiezen”, zegt mevrouw Nuijts. Dat kwam volgens haar doordat het regime dacht dat mevrouw Nuijts sympathie had voor de communistische revolutie en daarom wachtte haar dit warme onthaal. Ze zou er tot 2019 blijven wonen.

Waarom keerde zij na al die jaren terug naar Nederland en hoe kwam deze Rotterdamse nu uitgerekend in Haren terecht? Lees haar verhaal in Haren de Krant (25-31 mei).