Vanaf 1 mei online: radiotalkshow De Tafel van Haren

Door: Redactie

Op 1 mei 15.00 uur wordt de eerste aflevering opgenomen van de radiotalkshow De Tafel van Haren. Presentatie is in handen van Casper Slotboom (OOG RTV) en Hein Bloemink (Haren de Krant). Vanaf 1 mei 17.00 uur is het programma online te beluisteren op de socials van OOG TV en Haren de Krant (bovendien op hun websites). De Tafel van Haren wordt zes maanden opgenomen bij Shared Spaces Haren in het centrum van het dorp. Als de maatregelen het toestaan is er beperkt plaats voor publiek.

Het format is simpel: de presentatoren ontvangen gasten tijdens een virtueel voor-, hoofd- en nagerecht. Soms licht verteerbaar, soms zware kost. Soms pittig, soms ongezouten. Meestal actueel en (positief) kritisch. Kort voor 1 mei wordt bekend welke gasten in de eerste show komen. Een proef van zes maandelijkse programma’s is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Groningen uit het project Groene Parel.