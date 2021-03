Vanaf 14 maart: Koorgesprek met dominee Rudolf Oosterdijk online te zien

Nieuws:

Door: Redactie

De beoogde drie Koorgesprekken in 2021 konden niet doorgaan. Henk Boomker zegt namens de organisatie: “Niettemin hebben we een toch een digitaal Koorgesprek gepland met ds. Rudolf Oosterdijk in verband met zijn vertrek naar de gemeenten van Kantens-Stitswerd-Rottum en die van Appingedam. Ds.Oosterdijk is 23 jaar verbonden geweest aan de Dorps- of Nicolaïkerk in Haren en tevens lid van de voorbereidingscommissie Koorgesprekken.”

Henk Boomker gaat met hem in gesprek en kijkt met hem terug op zijn ambtsperiode in Haren met als thema “De onzichtbare kant van de pastor”

Via de homepagina van: www.dorpskerkharen.nl zal het gesprek vanaf zaterdag 13 maart 13.00 uur te beluisteren zijn.



Het koorgesprek is een initiatief van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, deel uitmakend van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Haren.

Foto: De predikant in een ander gesprek, namelijk op het bankje met Haren de Krant.