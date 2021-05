Vanavond digitale lezing

Nieuws:

Wilbert van Haneghem vertelt digitaal…Schipbreuk in het paradijs. U kunt zich nog aanmelden.

Wilbert van Haneghem is blogger en reisjournalist. In 2014 leed hij samen met 24 anderen schipbreuk op een toeristenboot in Indonesië. Hij schreef er het boek ‘Schipbreuk in het paradijs’ over. Op dinsdagavond 11 mei 2021 houdt hij daarover een digitale lezing via Microsoft Teams op uitnodiging van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren. Zijn lezing kan alleen op 11 mei tussen 20.00 en 21.25 uur gevolgd worden. Aanmelding is noodzakelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wilbert van Haneghem: “Ik schrijf artikelen voor interne en externe media voor grote bedrijven en websiteteksten voor kleine ondernemers. Als blogger en reisjournalist schrijf ik veel over luchtvaart, reizen, cultuur en horeca. In 2014 leed ik schipbreuk op een toeristenboot in Indonesië en schreef daar een boek over. Mijn lezing gaat over de 40 uur durende zwem- en overlevingstocht die wij moesten doorstaan op open zee. Zonder eten, drinken of bescherming, met alleen een te kleine sloep voor onze groep. Dankzij mijn training en ervaring in de luchtvaart kon ik de leiding overnemen van de kapitein. De bemanning was niet voorbereid op een noodsituatie en er waren geen communicatiemiddelen. Helaas zijn twee personen nooit meer teruggevonden. Tijdens mijn lezing ga ik dieper in op het leiding geven aan onbekenden, samenwerking, groepsdynamica, hoop en wanhoop en het maken van keuzes, met de dood in ogen. Het is een eerlijk, ontroerend en open verhaal, met veel ruimte voor interactie met het publiek. Tijdens mijn lezing toon ik videobeelden van de schipbreuk die een mede-opvarende maakte.”

Na aanmelding ontvangen de deelnemers een deelnamelink met instructies.

De lezingen van de Commissie Letteren worden georganiseerd in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren en boekhandel Boomker.

Dínsdag 11 mei 2021, 20.00-21.25 uur.

Aanmelden is noodzakelijk via https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN of via de site https://www.geboektinharen.com/evenementen