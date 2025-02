Vandaag opent Maartje haar nieuwe winkel in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Geboren en getogen in Haren wist Maartje Blankert (40) het al een tijd: als ze ooit een winkel zou beginnen, dan natuurlijk in het eigen dorp. Op 1 februari is het zover. “Nu is de tijd rijp”, zegt ze. “Als ik het nu niet doe, wanneer dan wel?”

Liefde

De Winkel van Maartje wordt een gezellige plaats voor mensen met kinderen met zelfs een speelhoek. Hier draait het om duurzaamheid. Preloved is de nieuwe term voor producten die al eerder zijn gebruikt en (zo u wilt) bemind. Maartje: “Ik ga gebruikte kinderkleding verkopen, maar ook damesmode. Allemaal mooie merken. Daarnaast heb ik allerlei handgemaakte accessoires, zoals haarbanden, oorbellen, knuffels, noem maar op. Gemaakt door creatieve makers uit onze regio. Zelf maak ik unieke kinderkleding, dat zit gewoon in mij. Niets is zo mooi als een handgemaakt product, waar liefde en aandacht in zit.” Maartje is dol op kringloopwinkels en zo kwam ze op het idee om voor zichzelf te beginnen.

Enthousiasme

De winkel is gevestigd aan de Hortuslaan 2 en het pand onderging de afgelopen weken een metamorfose. Zelf stonden Maartje en haar man te kwasten en dankzij hem heeft ze ook haar reclame al goed voor elkaar. “Hij is grafisch ontwerper en staat helemaal achter mijn plannen. We doen het samen.“ Ze is (zoals zij het zegt) ‘mega enthousiast’ omdat haar droom nu werkelijkheid gaat worden. “Het is ook een beetje spannend, want niemand kan je vooraf vertellen hoe dit uitpakt.” Maartje heeft een loopbaan achter de rug als Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang en dat werk blijft ze twee dagen in de week doen. De winkel gaat 1 februari feestelijk van start en zal dan geopend zijn op woensdagmiddag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Zie www.winkelvanmaartje.nl