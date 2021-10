Verdachte rook bij Bruna in Haren

Door: Redactie

Woensdagavond laat (23.30 uur) kreeg de brandweer de melding dat er rook was gezien in de winkel van Bruna in Haren. Eenmaal ter plaatse heeft de brandweer gezocht naar de oorzaak van de rookontwikkeling, maar kon geen brand vaststellen.

De suggestie werd gewekt dat het rook was, die hoort bij inbraakalarm, maar navraag bij medewerkers leert dat er geen brand is geweest, noch dat er is ingebroken vannacht. Men wil verder geen informatie geven over hetgeen er gisteren is gebeurd.

Foto boven: Ruben Huisman 112Groningen/Haren de Krant

Foto onder: Thijs Huisman 112Groningen/Haren de Krant