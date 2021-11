Verenigingen, stichtingen en particulieren gratis in Haren de Krant

Nieuws:

Door: Redactie

Met ingang van december verschijnt in 2022 maandelijks het Prikbord Haren in deze krant. Het is een halve pagina, die kan worden ingevuld met mededelingen over sportieve en culturele activiteiten. Verenigingen, stichtingen en particulieren (non-profit) kunnen hiervan gratis gebruik maken.



Waarom?

Met dit project willen we een podium bieden aan mensen met initiatieven, die Haren zo aantrekkelijk maken. Op het Prikbord Haren kunnen activiteiten worden aangekondigd, maar ook andere (korte) nieuwtjes met het grote publiek worden gedeeld. Zie het maar als een prikbord, waar u een geel briefje op kunt plakken. De redactie plaatst alles, behalve als het aanbod te groot is (dan wordt er een eerlijke selectie gemaakt).

Voorwaarden

1.U bent gevestigd in Haren, Glimmen, Onnen of Noordlaren.

Of uw activiteit richt zich heel specifiek op dit gebied.

2.U bent een vereniging, stichting of non-profit particulier.

3.Uw bericht is maximaal 50-70 woorden. Stuur eventueel foto mee.

4.Stuur uw bericht altijd vóór de 10e van de maand. Onze krant verschijnt maandelijks rond de 20e in Haren en wijde omgeving (oplage 40.000).

Stuur uw berichten voor Prikbord Haren aan: redactie@harendekrant.nl o.v.v. Prikbord Haren. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door de Groene Parel van Gemeente Groningen.