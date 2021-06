Verkennend huisbezoek bij ouderen moet behoeften peilen

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente en welzijnsorganisatie Torion zijn het project ‘Verkennend huisbezoek’ gestart. Gericht op zelfstandig wonende senioren in gebied Haren.

Bij het Verkennend huisbezoek komt er een medewerker bij mensen thuis langs. Het gesprek gaat over allerlei zaken die te maken hebben met ouder worden. Voelt u zich gelukkig? Neemt u deel aan activiteiten? Kunt u zich voldoende redden? Is er zorg nodig uit de omgeving? Het gaat erom dat u zich gezond en energiek voelt, op een manier die bij u past. Het bezoek duurt ongeveer een uur. Als u het prettig vindt, mag er iemand bij het gesprek aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, een goede buur of een kennis.

De medewerkers zijn getrainde vrijwilligers met de nodige (levens)ervaring. Ze zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van welzijn, wonen en zorg.

Wilt u een Verkennend huisbezoek? Neem dan contact op met Torion via telefoonnummer 050-534 41 73 of via e-mail. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de afspraak. Kijk voor meer informatie op de website van Torion: www.torion.nl