Verkiesbare Jacob Boonstra uit Haren: “Ik gun Nederland een groot CDA”

Hij staat 31 op de lijst van het CDA voor Tweede Kamer: Jacob Boonstra uit Haren. Op 29 oktober zal blijken of het ‘genuanceerde midden’ waar het CDA voor staat ook in de gunst valt bij de kiezers. Jacob: “Zo niet dan is dat jammer, maar we zijn geen populisten die gaan roepen wat het grote publiek wil horen. We blijven bij onszelf.” Waarom is deze Harenaar bereid zijn baan op te geven voor de Haagse politiek?

Offers

“Het kamerlidmaatschap vraagt flinke offers”, zegt Jacob. “Mijn huidige baan vind ik supermooi, ik woon fijn in Haren. Als ik in de Tweede Kamer kom zal ik veel minder thuis kunnen zijn en zal mijn sociale leven op zijn kop staan. We hebben het er thuis over gehad en we zijn bereid deze consequenties te accepteren. Ik wil mijn steentje aan de democratie bijdragen. Als Kamerlid zal ik invloed kunnen krijgen op de keuzes van de fractie en daarbij neem ik mijn eigen visie op het leven mee.”

Buiten bubbel

Als we Jacob Boonstra bevragen op de uitgangspunten van het CDA, blijken die verrassend dicht bij zijn persoonlijke opvattingen te staan. “Ik geloof in de kracht van een samenleving waar mensen elkaar ontmoeten, ook buiten hun eigen bubbels”, zegt hij. “Verenigingen zijn van grote waarde, maar ook wanneer een dorp zijn eigen evenementen organiseert zorgt dit voor een onderlinge band. Je zult zien dat mensen dan veel minder hard oordelen over elkaars politieke standpunten. Het CDA zal alles doen om dat te stimuleren.”

