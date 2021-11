Verkiezing: Wat is de Meest Linke Locatie voor fietsers in Haren e.o.? Kijk en kies.

Door: Redactie

In oktober vroeg Haren de Krant aandacht voor Linke Locaties voor fietsers. Daar kwamen nogal wat bruikbare suggesties uit voort en we hebben uit deze input een Top 10 van Linke Locaties samengesteld. Deze treft u hieronder aan. Tevens ziet u deze locaties vermeld in de poll (elders op deze homepage, bij mobiel lezen even naar beneden scrollen).

Vraag: Wat is de Meest Linke Locatie volgens u?

In de krant van 20 november wordt deze vraag herhaald. In Haren de Krant van december vragen wij de gemeente om een reactie op de Meest Linke Locatie volgens de lezers van Haren de Krant.

Wilt u nu direct uw stem uitbrengen? Kijk op de poll elders op deze homepage. Reageren onder dit bericht mag ook (die stemmen tellen we mee). De telling sluit op 1 december.



Linke Locatie 1: De rotonde Rijksstraatweg – Emmalaan

Leo Nederpel zegt: “Deze is als fietser iedere keer weer komende van de Emmalaan en gaande naar het dorp levensgevaarlijk. Daar de mens geen draaihals is, is enig zicht op de auto’s die vanaf de Emmalaan met voorrang rechtsaf richting Glimmen rijden onmogelijk. Dat maakt de oversteek tot een levensgevaarlijke onderneming.Terugkomende van het dorp en de Emmalaan op willen is voor fietsers onderling al gevaarlijk gezien de blokkerende meute wachtende en onzekere fietsers die de Rijksstraatweg willen vervolgen. Oplossing: fietsers voorrang zoals ooit.”

Alfred Jeronimus zegt: “De rechtsafslaande fietsers vanuit het dorp de Emmalaan in nemen vrijwel altijd voorrang en komen zodoende in conflict met rechtsafslaande auto’s.

Gevaarlijk (voor de fietsers) en hoogst ergerlijk. Oplossing: de fietsers moeten gewoon wachten vóór de haaietanden, zo simpel is het!”

Linke Locatie 2: Fietspad Raadhuisplein, kruising Rijksstraatweg

Cora Euser zegt: ”Als fietser wil ik vanaf het fietspad Raadhuisplein de Rijksstraatweg oversteken naar de Meerweg. Je hebt als fietser voorrang op het verkeer dat van links komt op de Rijksstraatweg, helaas gebeurt het vaak dat de auto’s doorrijden, ze hebben denk ik er geen erg in dat daar een fietspad loopt. Het wordt ook slecht aangegeven voor het verkeer op de Rijksstraatweg, er staat een weliswaar een bord, maar dat staat erg hoog en het valt niet op. Oplossing: Ik denk dat duidelijker moet worden aangegeven dat er een fietspad loopt en dat de fietsers ook voorrang hebben.”

Linke Locatie 3: Kruising Meerweg-Rijksstraatweg

Marjolijn Rijskamp zegt: “Ik vind de kruising op de Rijksstraatweg met de Meerweg heel onoverzichtelijk. Het is een gelijkwaardig kruispunt, maar heel veel auto’s uit de richting van de stad stoppen niet voor fietsers die van rechts (vanaf de Meerweg) komen. Het lijkt blijkbaar voor veel verkeersdeelnemers onduidelijk wie daar voorrang heeft.”

Linke Locatie 4: Kruising Esserweg-Kerklaan

Vibeke van der Bijl zegt:”Ik kom hier elke dag langs met de auto. Vooral de snelle en elektrische fietsers zijn een probleem. Volgens mij is de oplossing simpel: een spiegel op de tegenoverliggende lantaarnpaal en je kan zien of er iets aankomt.

Linke Locatie 5: Kruising Julianalaan-Rijksstraatweg

Herma de Vos zegt: “Automobilisten vanuit het zuiden vinden voorrang daar lastig (Julianalaan heeft voorrang, red). En fietsers komen voor achteropkomend verkeer “opeens” vanaf het fietspad bij bushalte de rijbaan op (dat kan niet anders, red).”



Linke Locatie 6: Kruising (in bocht) Emmalaan-Wilhelminalaan

Herma de Vos zegt: “Als je als fietser vanaf Rijksstraatweg de Emmalaan oprijdt en je wilt in de bocht linksaf richting Wilhelminalaan kan je niet genoeg zien en is er ook geen plek om af te stappen en rustig achter je te kijken voor je oversteekt. Door de nabijheid van Westerholm steken op dat punt ook veel oudere mensen over met scootmobiels en dat levert vaak linke situaties op.”

Linke Locatie 7: Fietspad steekt schuin Kerklaan over (t.h.v. De Biotoop)

Herma de Vos zegt: “Fietsers vanuit Haren moeten halverwege de Kerklaan oversteken omdat het fietspad aan de rechterkant ophoudt. Deze situatie is voor onbekende automobilisten heel onverwacht en wordt ontzettend slecht aangegeven. Zeker omdat het een drukke route is voor veel scholieren naar b.v. het Harens Lyceum is deze overgang voor hen ontzettend link.”

Linke Locatie 8: Glimmen Driesprong Hoge Hereweg-Nieuwe Schoolweg

Familie Veenstra zegt: “Fietsers rijdend op de Hoge Hereweg kunnen door de hoge begroeiing het verkeer van rechts (uit de Nieuwe Schoolweg) niet zien aankomen. En ze fietsen vaak door zonder voorrang te geven.”

Linke locatie 9: Kruisingen Dilgtweg-Kerklaan en Kloostersingel-Kerklaan

Bill Morris zegt: “Mensen die vanuit de nieuwbouw aan de Kloostersingel weg willen, moeten het snelfietspad aan de Kerklaan oversteken. Veel van hen willen naar de Dilgtweg, waar zij dus honderd meter verder opnieuw het snelfietspad moeten oversteken. Dat geldt voor forenzen die naar de A28 willen rijden. Ik heb vernomen via de Fietsersbond dat er geen enkele overleg met haar is geweest over het besluit om de nieuwe Kloostersingel via de Kerklaan te ontsluiten. Bovendien, terwijl de bezwaarperiode van het verkeersbesluit van 21-10-2021 betreffende dit plan nog loopt is de gemeente dus al bezig het plan daadwerkelijk uit te voeren. Wat eigenlijk niet mag!

Linke Locatie 10: Fietsoversteek bij Felland

Familie G.J. Abbring zegt: “Fietspad Felland naar Haren.

Als je van Onnen komt stopt het fietspad na de ingang van de lijnwerkplaats en gaat het verder als voetpad. Veel mensen fietsen dan verder over het voetpad, Dit is erg onduidelijk aangegeven. En als je van Haren naar Onnen fietst moet je net voor de ingang van de lijnwerkplaats het fietspad op, veel mensen fietsen hier rechtdoor. Wat nogal eens tot valpartijen leidt. Misschien kan hier eens naar gekeken worden.”