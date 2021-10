Vernielzucht in Glimmen: AED beschadigd bij Quintusschool. Wie helpt de vernielers te vinden?

Door: Redactie

Het afgelopen weekend is de kast met de AED bij de Quintusschool in Glimmen vernield. Er zitten brandplekken op. Het is niet duidelijk of de kast nog open kan en of de AED zelf is beschadigd. Hoe dan ook, het is laakbaar gedrag. Kinderopvang Kids First heeft foto’s van de vernielingen, ook aan houten speeltoestellen, gedeeld via social media.

Men zegt het prima te vinden als jongeren op straat ‘chillen’, maar ze vinden vernielzucht onaanvaardbaar. In de post staat dat ze blij zijn dat dit weekend geen noodgeval was in Glimmen, waarbij de AED nodig is. Dat had fatale gevolgen kunnen hebben.

In Glimmen leek het de laatste tijd weer wat rustiger. De afgelopen jaren waren vernielingen schering en inslag. Het hangen bij de school is een bekend fenomeen en de politie is op de hoogte. Twee jaar geleden waren ook de kantine, netten en dugouts van vv Glimmen doelwit van vernielingen.

In Glimmen zwerven verschillende jeugdgroepen op straat. Deze groepen hebben weinig contact met elkaar. Eén groep beschuldigt de andere groep van agressief gedrag en vernielzucht. Eén van de twee groepen bouwde twee jaar geleden een eigen ‘honk’ in het bos, maar dat is door onbekenden verwijderd. Nu hebben zij op een weiland in Glimmen een stacaravan omgebouwd tot chillroom.



Wie zijn de vernielers van het weekend?

De vraag is wie verantwoordelijk zijn voor de vernielingen in het afgelopen weekend bij de Quintusschool, waarbij dus de AED niet werd ontzien. Heeft u tips? Ben je zelf betrokken bij de vernieling? Was je getuige en spreekt je geweten? Stuur informatie aan de wijkagent. Bel 0900-8844. Als u liever informatie via Haren de Krant met de politie wilt delen, stuur dan een mail aan redactie@harendekrant.nl