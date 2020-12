Verzet tegen zonneparken in Haren wordt gebundeld

Door: Redactie

Vandaag laten verschillende belangenorganisaties in Haren weten dat zij zich verzetten tegen de plannen van de gemeente om op zeven locaties in en bij Haren zonneparken toe te staan. De verklaring komt op precies hetzelfde moment dat de gemeente Groningen euforisch laat weten op stoom te zijn in het behalen van haar duurzame ambities (zie elders op deze pagina).

In een gezamenlijke verklaring van de verontruste inwoners van Haren en omgeving staat: “Gezamenlijk hebben de bewonersorganisaties van de voormalige gemeente Haren (Stichting Landelijk Gebied Haren, dorpsbelangen Onnen, Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen en Burgercomité Haren) een reactie opgesteld op het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’. In dit Beleidskader is te lezen dat de gemeente Groningen op 9 plekken op de Harener Hondsrug zonneparken wil toestaan. Nota bene in het Nationaal Park Drentsche Aa. Bij het maken van de plannen heeft de gemeente Groningen inwoners niet betrokken. Ook is hun keuze voor de aanleg van zonneparken prematuur. Er is geen afweging is gemaakt met andere belangen en waarden. Op bijgaand kaartje staan deze plekken met groen en geel aangegeven. Op elke plek mogen commerciële partijen zonneparken aanleggen tot een omvang van 10 ha. De inwoners van de dorpen en landelijk gebied zijn zeer verontrust over de plannen van de gemeente. Ze wisten elkaar te vinden, zelfs tijdens de kerstdagen. Door het bundelen van krachten kwam de gezamenlijke reactie van bewonersorganisaties aan de gemeente Groningen tot stand.”

Zie www.landelijkgebiedharen.nl