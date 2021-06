Virtuele expositie bodemvondsten Yesse

Nieuws:

Ter gelegenheid van het project ‘Van Yesse naar Sint Jan’ wordt in de Martinikerk in Groningen een expositie ingericht met de topvondsten van de opgravingen op het terrein van het voormalige klooster Yesse. De expositie zal van 29 april t/m 2 juli 2022 te bezoeken zijn. Vooruitlopend op de echte expositie is nu een virtuele presentatie te bekijken via https://www.kloosteryesse.nl/expositieindemaak.

Van Yesse naar Sint Jan is een project dat aanvankelijk in 2020 zou plaatsvinden. Covid19 heeft tot tweemaal toe roet in het eten gegooid. Het evenement staat nu geboekt voor april 2022.

De aanleiding van ‘Van Yesse naar Sint Jan’ is het feit dat in het jaar 1220 de cisterciënzer monnik Caesarius van Heisterbach het vrouwenklooster Yesse en de Groningse Martinikerk bezocht. Samen met zijn abt Henricus kwam hij ruim 800 jaar geleden naar Yesse om het cisterciënzer klooster te visiteren.

Op het programma van het driedaags evenement in 2022 staan onder meer een ‘processie van Yesse naar de Martinikerk’, lezingen, exposities, de uitvoering van de Caesarius-Cantate en de vertoning van de film ‘Caesarius’. Dat gebeurt op initiatief van het Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Vereniging Vrienden Martinikerk en het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen dat samenwerkt met de University of Birmingham. De meeste activiteiten vinden plaats in de Martinikerk.